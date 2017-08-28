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Угроза того, что коровы из Балтинавского края могут переплыть в Россию, миновала. Об этом сообщила председатель думы Балтинавского края Сармите Таборе.

По ее словам опасения местных властей насчет коров, которые из-за затопления территорий могли уплыть на территорию России, оказались напрасными.

"Коровы застряли на образовавшемся в итоге наводнения островке. Проблемой является только то, что есть им на островке особо нечего, и местным крестьянам приходится возить им корм на лодках", - отметила председатель.

Также она сказала, что если бы коровы переплыли на российскую территорию, то остались бы там навсегда.

"Риск того, что местные коровы из-за сильно поднявшегося уровня воды в реке могли переплыть на российскую территорию, действительно существовал. Если бы это произошло, то хозяева не имели бы права нарушить границу, чтобы вернуть скот", - подчеркнула Таборе.

Напомним, как писал Mixnews, особенно сложная ситуация в связи с наводнением возникла в сельскохозяйственных угодьях на реке Кукова, которая протекает и на территории России. Уровень воды в реке продолжает подниматься до сих пор.