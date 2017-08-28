Угрозы "эмиграции" латгальских коров в Россию больше нет (6)

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Общество | 28 августа 2017 года, 12:34

Угроза того, что коровы из Балтинавского края могут переплыть в Россию, миновала. Об этом сообщила председатель думы Балтинавского края Сармите Таборе.

По ее словам опасения местных властей насчет коров, которые из-за затопления территорий могли уплыть на территорию России, оказались напрасными.

"Коровы застряли на образовавшемся в итоге наводнения островке. Проблемой является только то, что есть им на островке особо нечего, и местным крестьянам приходится возить им корм на лодках", - отметила председатель.

Также она сказала, что если бы коровы переплыли на российскую территорию, то остались бы там навсегда.

"Риск того, что местные коровы из-за сильно поднявшегося уровня воды в реке могли переплыть на российскую территорию, действительно существовал. Если бы это произошло, то хозяева не имели бы права нарушить границу, чтобы вернуть скот", - подчеркнула Таборе.

Напомним, как писал Mixnews, особенно сложная ситуация в связи с наводнением возникла в сельскохозяйственных угодьях на реке Кукова, которая протекает и на территории России. Уровень воды в реке продолжает подниматься до сих пор.

Комментарии 6
брек 7 часов назад
В этой т.н.стране,больше нет никаких проблем,как уплывут коровы или нет! Если бы переплыли бы,то конечно виновата Россия! Военные коробли,самолеты летают рядом,еще и корову уведут!!! А то,что над головами житклей страны летают ,неизвестно какие самолеты и адекватные летчики или нет неизвестно!!! Вот на арабском Востоке,все время промахиваються,то в школу,то в больницу или просто по жителям!!! И как всегда виновных нет!!!
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Sedna 6 часов назад
Да вы что? А титульные совсем уж было собрались к российскому посольству с плакатами : Агрессивные русские, отдайте наших коров!
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смех3 часа назад
Прочитал и ржал минут 10...слов нет...
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