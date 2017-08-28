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Житель Талси Интс Гершманис уехал из Латвии ради того, чтобы участвовать в военных действиях на Украине, сообщает телеканал TV3.

По словам Гершманиса, он приехал в Донецк в 2015 году, чтобы начать жизнь заново.

"Я соскучился по временам СССР, когда люди были более сплоченные. Прибыв в Украину, я словно сел в машину времени. Я даже думаю о том, что сюда лучше переехать. Лучше здесь, как свободный человек, чем в Латвии, где одному не выжить, надо искать партнера. Ведь известно какие у нас зарплаты", - сказал военный.

Бывший житель Талси на родину не собирается возвращаться и уже подал документы на получение паспорта ДНР.

Телеканал подготовил документальный фильм "Революция экспорта", в котором рассказывается о латвийцах, уехавших из страны, чтобы воевать за Донецкую Народную Республику. Теперь покинувшим страну мужчинам инкриминируется незаконное участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии.

Источник: la.lv