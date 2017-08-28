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Государственная полиция начала социальную кампанию, во время которой хочет побудить население оперативно реагировать на совершаемые правонарушения и вначале звонить в правоохранительные органы, а уж потом фотографировать на мобильный телефон ЧП.

Как пишет полиция, к сожалению, в Латвии в последнее время все чаще происходит так, что о преступлении свидетели сначала сообщают в социальных сетях, и только через какое-то время обращаются в правоохранительные органы или не обращаются вовсе.

Государственная полиция призывает отозваться всех, кто стал свидетелями вероятных преступлений, звонить по телефонам 110 или 112.

Напомним, портал Mixnews сообщал о том, что 16 августа на пляже в Саулкрасты некий мужчина, возможно, совершил непристойные действия в отношении 4-летней девочки. В полицию об этом сообщила очевидица, но лишь на следующий день. Вначале информация об этом случае была размещена в сойцсети Facebook.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс и полицейские проверяют полученную информацию.

, возможно, об этом же случае, зафиксированном в Саулкрасты, о чем в Facebook сообщила некая пользовательница. Впрочем, некоторые комментаторы выразили непонимание, почему времени на то, чтобы написать пост в Facebook хватило, а на то, чтобы вызвать полицию, как и положено в таких случаях, нет.

Тем временем Госполиция по факту начала уголовный процесс по статье закона - за преступления против нравственности и сексуальной неприкосновенности.

Сейчас полицейские проверяют полученную информацию. Стоит отметить, что расследование осложняет тот факт, что свидетельница о случившемся сообщила спустя 24 часа после вероятного совершения преступления.