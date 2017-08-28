Ремонт на улице Бривибас закончен на 91% (3)

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Общество | 28 августа 2017 года, 17:09

Предприятие Rīgas siltums продолжает проводить масштабные ремонтные работы на улице Бривибас в Риге с целью повысить безопасность теплоснабжения, обеспечить потребителям тепла достойный уровень комфорта, а также своевременно подключать потенциальных клиентов к централизованной системе теплоснабжения. Об этом пишет nra.lv со ссылкой на представителей предприятия.

На данный момент работы на улице Бривибас выполнены на 91,3%.

Ремонт планируется закончить к 1-му сентября, начиная с 5 июня были проведены следующие работы: вырыто и демонтировано 1768 метров старого трубопровода, смонтировано 1762 метра нового трубопровода, зарыто 1702 метра дорожного покрытия, из них на 1667 метрах обновлено дорожное покрытие.

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Рижская дума напоминает, что автоводителям во время ремонтных работ нужно считаться с серьезными ограничениями движения и дополнительным временем на путь. Пешеходам нужно учитывать, что будут закрыты участки тротуаров, где проводятся работы по демонтажу асфальта. Строителям поручено обеспечить возможность передвижения пешеходов по проезжей части, оградив участки от общего потока транспортных средств.

Комментарии 3
Александр 49 минут назад
У меня возле дома положили брусчатку кусками попробуют пусть с 2 детьми проехать по ней то на дорогу надо выходить то к дому не попасть. Рабочих не видно чтобы закончили они в срок
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рижанин1 час назад
зато по ночам очень слышно. Конечно может я не прав,но могли бы перекрыть движение,организовать объезд и 1-2 все сделать.Почему жители должны по ночам страдать от шума? И выпишет ли Ригас Силтумс справку,если я скажу на работе,что я не выспался?

Я все руками и ногами за ремонт.27 лет минимум ничего не делали же.Надо! Но почему жители должны страдать? Легче автомобилисту лишние полчаса в пробке постоять.Кто против пробок,желаю,что бы у вас сегодня всю ночь под окном асфальт пилили ,а потом ковшом об асфальт били,что бы он отвалился.
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Жанна Фрест2 часа назад
Главное,что рабочих не видно! Или я в не то время смотрю?
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