Общество |

Предприятие Rīgas siltums продолжает проводить масштабные ремонтные работы на улице Бривибас в Риге с целью повысить безопасность теплоснабжения, обеспечить потребителям тепла достойный уровень комфорта, а также своевременно подключать потенциальных клиентов к централизованной системе теплоснабжения. Об этом пишет nra.lv со ссылкой на представителей предприятия.

На данный момент работы на улице Бривибас выполнены на 91,3%.

Ремонт планируется закончить к 1-му сентября, начиная с 5 июня были проведены следующие работы: вырыто и демонтировано 1768 метров старого трубопровода, смонтировано 1762 метра нового трубопровода, зарыто 1702 метра дорожного покрытия, из них на 1667 метрах обновлено дорожное покрытие.

Рижская дума напоминает, что автоводителям во время ремонтных работ нужно считаться с серьезными ограничениями движения и дополнительным временем на путь. Пешеходам нужно учитывать, что будут закрыты участки тротуаров, где проводятся работы по демонтажу асфальта. Строителям поручено обеспечить возможность передвижения пешеходов по проезжей части, оградив участки от общего потока транспортных средств.