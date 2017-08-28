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В ночь на вторник в некоторых местах Латвии небо прояснится, температура воздуха понизится до +3, +6 градусов и на высоте травы возможны небольшие заморозки, сообщают синоптики.

В других местах облачная погода сохранится и там температура воздуха составит +7, +12 градусов. Ветер будет умеренным, местами возможен туман.

Во вторник на территории всей страны облаков будет меньше, чем в понедельник, в целом ожидается солнечный день, без осадков. Юго-западный ветер будет слабым, температура воздуха во второй половине дня достигнет +16, +21 градуса.

В Риге ночью и с утра ожидается переменная облачность, днем погода будет преимущественно солнечной и почти безветренной. Температура воздуха ночью составит +6, +10 градусов, во второй половине дня столбик термометра поднимется до +20 градусов.