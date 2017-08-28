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Предприятие Latvijas Dzelzceļš (ЛДз) тоже борется с последствиями наводнения в Латгале, движение закрыто по участку железной дороги между Резекне и Карсавой, сообщил представитель предприятия Мария Озолс.

Еще на прошлой неделе во время осмотра путей сотрудники ЛДз обнаружили, что многие места на этом участке подмыты водой, в том числе в шести местах общей протяженностью в полкилометра дорога вымыта так, что поезда по ней передвигаться не могут.

С Весетского карьера привезено 18 тыс. кубометров грунта, чтобы засыпать вымоины. В настоящее время работают четыре экскаватора и один подъемный кран, засыпано 4 из 6 вымытых мест. В ЛДз надеются, что до вечера вторника, 29 августа, работы будут завершены и движение восстановится.

Обычно по этому маршруту курсируют товарные поезда, которые сейчас перенаправляются на другие маршруты.