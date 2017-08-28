Twitter: рост зарплат в Латвии - прорыв или очередное надувательство? (15)

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Общество | 28 августа 2017 года, 18:14

Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что средняя месячная зарплата за работу на полную ставку до уплаты налогов в Латвии составляет 927 евро, что на 74 евро или 8,7% больше, чем годом ранее. Об этом ранее сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

Пользователь Blog News сомневается в достоверности этой информации.

"Не знаю, что-то я не верю", - пишет он.

Библиотекарь Байба Финке предполагает, как были получены эти данные.

"Если в деревне 100 жителей, 99 из них получают в месяц по 250 евро, а один - миллион, то в среднем каждый в деревне получает по 1000 евро", - пишет она.

Руководитель Латвийского объединения студентов Майра Белова хотела бы уточнить некоторые данные.

"Показана средняя брутто-зарплата, а не медиана зарплат. Корректно было бы предоставить и те, и другие данные", - пишет она.

На неполноценную информацию указывает и бизнес-консультант Вигантс Лесаускс.

"На самом деле надо было рассчитать средние доходы, а не только зарплату. Есть люди, которые работают на нескольких работах, еще и получают дивиденды", - указазывает он.

Данные о зарплатах поясняет Мартиньш Аболиньш.

"Экономика в этом году растет быстрее, безработица уменьшается, растет число работников. В результате зарплаты выросли на 8,7%. Самый большой прирост с 2008 года", - пишет он.

Своими мыслями делится и советник Европейской торгово-промышленной ассоциации Янис Буткевич.

"Может быть, происходит переход от зарплат в конвертах к легальным?", - пишет он.

Аболиньш указывает, что похожая тенденция наблюдается и в других частях Европы.

"В определенной мере да, заметное увеличение зарплат наблюдается не только у нас, но и в Литве, Эстонии, Польше, Венгрии. Всюду поступают фонды ЕС", - пишет он.

Предприниматель Андрис Гайлитис предлагает использовать экономически благоприятную ситуацию, чтобы поднять уровень доходов отдельных профессий и социальных групп.

"Если приближаются жирные годы, то надо поднять зарплаты врачам, полицейским, учителям, как минимум. А потом пенсионерам и молодым мамам", - пишет он.

Как сообщили в ЦСУ, быстрее всего зарплаты росли в сфере профессиональных, научных и технических услуг - на 13,5%, в снабжении электричеством, газом, теплом и кондиционировании воздуха - на 11,1%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - на 11%, в торговле на 10,4%.

Комментарии 15
Ирина Щербань2 часа назад
ага..за счет повышения зряплат в правительственном секторе она и выросла в среднем... просто народ как был нищ, так им и остался
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алекс1 час назад
Забыл же про нашу Госканцелярию ,у которой был бюджет больше 3 млн.в год,а сейчас ,конечно,гораздо больше,раз вообще засекретили данные.
Вот тебе 100 кассиров и средняя опять 900евро.
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алекс1 час назад
Зарплата Пожарновса в Ригас Сатиксме -5000 евро плюс зарплата мэра Балдоне.5 кассиров и средняя получается 900 евро.
Зарплата мэра Риги плюс Рижский порт-15 кассиров и средняя 900 евро.
И так тысячи человек...
Похоже,что у многих латышей взгляд замылился по разным причинам-неохота признавать очевидность,а у многие входят в те тысячи-вот и пишут про жирные годы.
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