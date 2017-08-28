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Латвийский сегмент Twitter обсуждает новость о том, что средняя месячная зарплата за работу на полную ставку до уплаты налогов в Латвии составляет 927 евро, что на 74 евро или 8,7% больше, чем годом ранее. Об этом ранее сообщили в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).

Пользователь Blog News сомневается в достоверности этой информации.

"Не знаю, что-то я не верю", - пишет он.

Библиотекарь Байба Финке предполагает, как были получены эти данные.

"Если в деревне 100 жителей, 99 из них получают в месяц по 250 евро, а один - миллион, то в среднем каждый в деревне получает по 1000 евро", - пишет она.

Ja ciemā ir 100 iedzīvotāji, 99 no viņiem mēnesī pelna 250€, bet viens pelna miljonu, tad vidēji katrs ciema iedz. mēnesī pelna apm. 10000€. — Baiba Fiņķe (@Baibuciic_) 28 августа 2017 г.

Руководитель Латвийского объединения студентов Майра Белова хотела бы уточнить некоторые данные.

"Показана средняя брутто-зарплата, а не медиана зарплат. Корректно было бы предоставить и те, и другие данные", - пишет она.

Uzrādīta vidējā bruto alga, nevis algas mediāna. Korekti būtu sniegt informāciju par abiem datiem. — Maira Belova (@MairaBelova) 28 августа 2017 г.

На неполноценную информацию указывает и бизнес-консультант Вигантс Лесаускс.

"На самом деле надо было рассчитать средние доходы, а не только зарплату. Есть люди, которые работают на нескольких работах, еще и получают дивиденды", - указазывает он.

Īstenībā vajadzētu skatīties vidējos ienākumus, nevis tikai algu. Ir cilvēki, kas strādā vairākos darbos, vēl arī saņem dividendes... — Vigants Lesausks (@vigants) 28 августа 2017 г.

Данные о зарплатах поясняет Мартиньш Аболиньш.

"Экономика в этом году растет быстрее, безработица уменьшается, растет число работников. В результате зарплаты выросли на 8,7%. Самый большой прирост с 2008 года", - пишет он.

Ekonomika šogad aug straujāk, bezdarbs mazinās un pieaug par darbiniekiem. Rezultātā algas kāpj par 8,7%. Lielākais pieaugums kopš 2008.g. — Mārtiņš Āboliņš (@MartinsAbolins) 28 августа 2017 г.

Своими мыслями делится и советник Европейской торгово-промышленной ассоциации Янис Буткевич.

"Может быть, происходит переход от зарплат в конвертах к легальным?", - пишет он.

Varbūt noteik transformācija no aplokšņu algām uz legālajām? — Janis (@Butkevics) 28 августа 2017 г.

Аболиньш указывает, что похожая тенденция наблюдается и в других частях Европы.

"В определенной мере да, заметное увеличение зарплат наблюдается не только у нас, но и в Литве, Эстонии, Польше, Венгрии. Всюду поступают фонды ЕС", - пишет он.

Kautkādā mērā noteikti, taču straujš algu kāpums ne tikai pie mums, bet arī Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Ungārijā utt. Visur nāk ES fondi. — Mārtiņš Āboliņš (@MartinsAbolins) 28 августа 2017 г.

Предприниматель Андрис Гайлитис предлагает использовать экономически благоприятную ситуацию, чтобы поднять уровень доходов отдельных профессий и социальных групп.

"Если приближаются жирные годы, то надо поднять зарплаты врачам, полицейским, учителям, как минимум. А потом пенсионерам и молодым мамам", - пишет он.

Ja reiz tuvojas treknie gadi, tad jāpielek algas ārstiem, policistiem, skolotājiem kā minimums. Un tad pensionāriem, jaunajām māmiņām. — Andris Gailitis (@agailitis) 28 августа 2017 г.

Как сообщили в ЦСУ, быстрее всего зарплаты росли в сфере профессиональных, научных и технических услуг - на 13,5%, в снабжении электричеством, газом, теплом и кондиционировании воздуха - на 11,1%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - на 11%, в торговле на 10,4%.