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Восстановленное здание Дворца культуры ВЭФ сдадут в эксплуатацию в октябре, сказал сегодня после ознакомления с ходом работ на объекте председатель Рижской думы Нил Ушаков.

"Работы ведутся в соответствии с планом и графиком. Сейчас думаем о следующих этапах работ - благоустройстве прилегающей территории, на которой выложат брусчатку и посадят деревья. Реконструкцию здания организовал департамент собственности Рижской думы, а благоустройством территории займется департамент сообщения", - сказал Ушаков.

Реконструкция здания Дворца культуры ВЭФ началась в 2016 году, работы планируется завершить до 18 ноября этого года. По заказу департамента собственности Рижской думы работы ведет строительная компания "VELVE". Как сообщалось, реконструкция Дворца культуры ВЭФ обойдется в 12,1 млн евро.

Дворец культуры ВЭФ является учреждением Рижского самоуправления и памятником архитектуры государственного значения. Здание строилось в период с 1951-го по 1960 год. Общая площадь здания составляет 6878 кв. метров.

Внутренняя планировка и интерьер пяти помещений являются памятником искусства государственного значения.

Свою деятельность в качестве культурного центра дворец начал 1 марта 1960 года, и является крупнейшим культурным учреждением Латвии, в котором работает более 50 художественных коллективов, студий и клубов по интересам с общим числом участников 3000 человек.

Это и дети дошкольного возраста, и подростки, и молодежь, и люди среднего и старшего возраста.