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На Адажской базе 30 августа будут открыты две новые казармы, предусмотреные для размещения латвийских военнослужащих и солдат союзников. В каждом здании могут разместиться до 304 военнослужащих.

В мероприятии примут участие министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Иво Могильный.

Казармы представляют собой трехэтажные здания, площадь каждого строения составляет 3000 кв. метров.

Строительство казарм началось осенью 2016 года, работы вело предприятие Abora. Общие расходы на строительство двух казарменных зданий составили 8 048 302 евро.

Всего на территории Адажской базы построено четыре казарменных здания, первое открыто в ноябре 2014 года, второе – в октябре 2016 года.