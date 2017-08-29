Общество |

Ремонтные работы во всех дошкольных образовательных учреждениях Риги будут завершены только в середине октября. Об этом заявил председатель комитета городского имущества Рижской думы Олег Буров, пишет la.lv.

Председатель отметил, что в некоторых детских садах приходится переделывать ремонт, так как он выполнен некачественно.

"В настоящее время ремонтные работы идут в 31-м Рижском детском саду. Необходимо повысить энергоэффективность зданий, улучшить климат в помещениях и обновить фасады. В Риге еще осталось около семи дошкольных учреждений, в которых ситуация вызывает беспокойство. Есть объекты, в которых ремонтные работы выполнены некачественно, поэтому строители вынуждены переделывать их", - заявил Буров.

Также он добавил, что фасады детских садов распишут художники.

"Все ремонтные работы будут завершены в середине октября. По окончанию которых художники нарисуют картины на фасадах", - сказал Буров.

Напомним, ранее аналитик отдела надзора за общественным здоровьем Инспекции здоровья Элина Кимене заявила, что недопустима ситуация, когда ремонт в школе завершается всего за несколько дней до начала учебного года, поскольку химические испарения влияют на здоровье детей и учителей.