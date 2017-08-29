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Папа Римский не указ: жители Латвии не поддерживают мигрантов (10)

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Общество | 29 августа 2017 года, 09:18

Большинство жителей Латвии не поддерживают иммигрантов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телеканалом LNT, о том, согласны ли латвийцы с позицией Папы Римского, который призвал поддерживать иммигрантов. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Согласно результатам опроса, 9% латвийцев поддержали Папу Римского и посчитали его заявление верным. 77 % участников опроса думают иначе и проголосовали против заявления Франциска. 14% голосовавших воздержались.

Папа Римский Франциск призвал политических лидеров защитить иммигрантов. Он считает, что безопасность этих людей важнее убеждений о национальной безопасности.

Комментарии 10
Noname 6 часов назад
А почему жители Латвии должны поддерживать тех,кто на шею государству садиться?Посмотрите что они творят за границей,насилуют местных женщин и тому подобное!Они приезжают в чужие страны,и начинают там свои порядки устанавливать!
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алекс 6 часов назад
Ватикан-это такая же масонская организация,как и Бильдербергский клуб,где ,не удивлюсь,может состоять и папа Римский.
Что то не слышал призывы Ватикана к мигрантам о том,что надо уважать законы страны,куда приехал,вести себя адекватно и не насиловать женщин из местного населения,как недавно в той же Италии выходцы из Африки изнасиловали итальянку.Папа простил,, изголодавшихся,, мигрантов.
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Не Лоялен 5 часов назад
Мне тоже кажется что Папа,сам продажный!Вера верой как говорится,он будет занимать ту позицию как мне кажется,которая в первую очередь будет выгодна для него самого,даже если это будет противоречить самим заповедям!Не убей,не укради,и тому подобное!
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