Общество |

Большинство жителей Латвии не поддерживают иммигрантов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телеканалом LNT, о том, согласны ли латвийцы с позицией Папы Римского, который призвал поддерживать иммигрантов. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Согласно результатам опроса, 9% латвийцев поддержали Папу Римского и посчитали его заявление верным. 77 % участников опроса думают иначе и проголосовали против заявления Франциска. 14% голосовавших воздержались.

Папа Римский Франциск призвал политических лидеров защитить иммигрантов. Он считает, что безопасность этих людей важнее убеждений о национальной безопасности.