Папа Римский не указ: жители Латвии не поддерживают мигрантов (10)
Общество | 29 августа 2017 года, 09:18
Большинство жителей Латвии не поддерживают иммигрантов. Об этом свидетельствует опрос, проведенный телеканалом LNT, о том, согласны ли латвийцы с позицией Папы Римского, который призвал поддерживать иммигрантов. Об этом сообщает портал Skaties.lv.
Согласно результатам опроса, 9% латвийцев поддержали Папу Римского и посчитали его заявление верным. 77 % участников опроса думают иначе и проголосовали против заявления Франциска. 14% голосовавших воздержались.
Папа Римский Франциск призвал политических лидеров защитить иммигрантов. Он считает, что безопасность этих людей важнее убеждений о национальной безопасности.
Что то не слышал призывы Ватикана к мигрантам о том,что надо уважать законы страны,куда приехал,вести себя адекватно и не насиловать женщин из местного населения,как недавно в той же Италии выходцы из Африки изнасиловали итальянку.Папа простил,, изголодавшихся,, мигрантов.