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В свое время, в 90-е годы, Латвия рекламировала себя как страна с самой дешевой рабочей силой. Это самая большая ошибка прошлого, которая дорого стоит сейчас, заявил министр благосостояния Янис Рейрс в интервью порталу lvportals.lv.

В свою очередь, высказывания о том, что Латвии надо достичь уровня Германии, Люксембурга и Швейцарии, являются популизмом. Это невозможно, считает министр благосостояния.

По словам Рейрс, такого уровня не смогут добиться даже отдельные старые страны ЕС, не говоря уже о Латвии.

"В 90-е годы - дешевая рабочая сила, образовательная система без математики и физики - нанесли Латвии огромный урон. Тем самым, у страны стал наблюдаться серьезный разрыв по сравнению даже с самыми близкими соседями - Ливой и Эстонией", - считает Рейрс.

По словам министра, сейчас в Рижском техническом университете и в других вузах на некоторых программах есть свободные бюджетные места, так как не кому учиться. Эта ситуация очень мешает привлечению инвесторов, так как предпринимателям нужна квалифицированная работа.

Сейчас, по словам министра, приходится очень многое делать, чтобы изменить ситуацию - чтобы переориентироваться и дать возможность создавать рабочие места с высокой добавленной стоимостью и высокой зарплатой.