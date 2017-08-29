Общество |

Люди, не являющиеся этническими латышами, практически могут стать таковыми даже без соответствующей записи в паспорте. Уверенность в этом в интервью газете Latvijas Avīze высказал латвийский художник-карикатурист и обозреватель Агрис Лиепиньш.

Так он ответил на замечание журналиста о том, что у некоторых желающих стать латышами по национальности нет латышских корней и латышской основы.

"Это сейчас они не латыши. Но в будущем будут. Путь длинный, но первый шаг в том, что у человека появилось желание стать латышом. Этого уже достаточно. Если он хочет, он начнет себя чувствовать как латыш и будет продолжать двигаться в этом направлении. Если не он, то продолжат его дети. Этнически чистых латышей и так на пальцах двух рук можно пересчитать. Однако так и растет дерево народа. Отсоединилось семечко где-то - и проросло в другом месте. Да, первое растение еще будет как дичок, но его дети уже вырастут в народное дерево, если мы его не выкопаем", - сказал Лиепиньш.

Напомним, в сентябре прошлого года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о смене имени, фамилии и национальности, предусматривающие расширение круга лиц, которые смогут изменить запись своей национальности на "латыш".

Рассматривая законопроект в окончательном чтении, депутаты все же решили исключить из него норму о том, что сменить свою национальность на "латыш" смогут лица нелатышского происхождения.