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31-летний Арвидс Мартынов, пропавший в Бабите 25 августа 2017 года, найден. Об этом сообщили в организации Bezvests.lv.

Он жив, сейчас уже находится в кругу семьи. В понедельник, 28 августа был замечен в лесу случайным прохожим. Оказалось, Арвидс, гуляя в лесной зоне, заблудился. Прохожий вызвал полицию, затем и скорую. Поле оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой.

Bezvests благодарит всех неравнодушных прохожих и всех, кто делился информацией и помогал искать пропавшего мужчину.

Напомним, около двух часов дня 31-летний Арвидс вышел прогуляться и назад не вернулся.

Организация напоминает грибникам и любителям лесных прогулок: лучше не ходить в лес в одиночку, без соответствующей экипировки и ориентиров.