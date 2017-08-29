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Министерство благосостояния в целях экономии средств предлагает не оплачивать работникам не только первый день болезни, как сейчас, а первые три дня болезни, свидетельствует включенный в повестку заседания правительства информационный доклад.

Минблаг предлагает установить, что работодатель выплачивает больничные за период с 4-го по 11-й дни временной нетрудоспособности в размере не менее 75% среднего заработка работника за 4-й и 5-й дни и не меньше 80% - за 6-11-й дни болезни.

В свою очередь Госагентство соцстрахования будет выплачивать пособие по болезни с 12-го дня нетрудоспособности, но не дольше 26 недель, считая с первого дня нетрудоспособности, если она не прервана, или не дольше 52 недель за трехлетний период, если она повторяется с перерывами.

Минблаг указывает не только на плюсы, но и на минусы своего предложения и признает, что оно более финансово невыгодно для работников, что может побудить их выходить на работу больными.

Предложение Минблаг позволит сэкономить на выплате больничных пособий в 2018 году 4 млн евро, в 2019 году - 4,5 млн евро, в 2020 году - 4,9 млн евро.

Минблаг предлагает также установить, что работник может не являться на работу три дня в году, известив об этом работодателя. Эти дни работник может использовать за один раз или по частям. По взаимной договоренности работодатель может оплачивать или не оплачивать эти дни.

Предложение Минблаг связано с увеличением количества больничных пособий в последние годы. Если в 2014 году пособия были начислены в 222 900 случаев, то в 2016 году - в 276 400 случаев.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом на 35%, а по сравнению с 2014 годом - на 52% возросло количество выявленных случаев переплаты больничного пособия.