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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич пытался вернуть конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна" в Латвию. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал российский продюсер, организатор "Новой волны" Игорь Крутой.

По его словам, Ринкевич направил своих представителей в Россию, чтобы "Новая волна" осталась в Юрмале.

"Их крутой министр иностранных дел, который прославился тем, что убрал русских артистов с "Новой волны", потом прислал ко мне гонцов в лице мэра Риги и посла Латвии в России, чтобы сохранить проект в Юрмале. Но я просил одного - извинений, официальных, МИДа перед МИДом. И его заверений в том, что никогда запрет на въезд наших артистов больше не повторится с письменной гарантией. Он не дал ни того, ни другого, поэтому мы распрощались", - рассказал продюсер.

Также он отметил, что теперь Лайма Вайкуле делает свой проект и приглашает тех же артистов, которых убрал Ринкевич.

"Сейчас на освободившемся месте Лайма Вайкуле делает свой проект, приглашая русских артистов. Вот парадокс – русских артистов не пустили, а теперь делают проект, приглашая их же", - отметил Крутой.

Напомним, музыкальный конкурс "Новая волна" переехал в Сочи из латвийской Юрмалы, где он проводился с момента своего основания. К переносу международного музыкального фестиваля организаторов подтолкнуло то, что латвийские власти в июле 2014 года запретили въезд на территорию страны нескольким российским исполнителям: Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову.