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В традиционном взвешивании черепах в Рижском зоопарке 31 августа, в 15:30 вместе с министром обороны Раймондом Бергманисом (СЗК) примет участие подполковник вооруженных сил Канады Вейд Ратланд.

Как рассказали в зоопарке, взвешивание этом году пройдет уже в 17-й раз, когда станет известно, сколько весят теперь уже 24-летние черепахи Трина и Челси. Прошлым летом их вес составил 104 и 89,5 килограмма соответственно.

В зоопарке пояснили, что не стоит ожидать стремительного набора веса у Трины и Челси - после того, как черепахи достигают от 80 до 90 кг, прибавка становится менее заметной. На вес черепах могут влиять различные факторы, в том числе температура воздуха – чем она ниже, тем меньше черепахи хотят есть.

Напомним, впервые взвешивание черепах состоялось в 2001 году и со временем превратилось в увлекательное мероприятие. Первым взвесить черепах был приглашен нынешний министр обороны, силач Раймонд Бергманис. В последующие годы к нему присоединились и другие сильнейшие люди страны, а в 2006 году в зоопарке побывали все 12 силачей-участников проходивших в Риге соревнований во главе с Жидрунасом Савицкасом.