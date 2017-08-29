Поискам отбой! 11-летняя девочка найдена (1)
Общество | 29 августа 2017 года, 16:40
11-летняя Виктория Пархоменко найдена, девочка жива и здорова. "Спасибо всем тем, кто распространял информацию!", - пишет Госполиция в своем аккаунте в Facebook. Других подробностей не приводится.
Ранее полиция попросила помощи у населения в поисках Виктории, которая днем 28 августа вышла из своего дома в Риге на улице Гара и до обеда 29 августа домой не вернулась. Сейчас с девочкой все в порядке – она жива и невредима, ребенок находится в кругу семьи.
В этой связи поисковая организация Bezvests.lv призывает родителей внимательнее следить за детьми, а подростков своевременно предупреждать родителей о своих планах и месте нахождения.
Gde bila?!
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