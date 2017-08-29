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Депутат Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс предлагает выслать общественных активистов Александра Гапоненко и Владимира Линдермана в страну их происхождения. Об этом он написал в своей социальной сети Twitter.

Он отметил, что большинство активистов - родом из СССР, пишет Sputnik.ru.

"Как активисты русского мира, так и большинство заключенных — приезжие из СССР. Если старые страны высылают проповедников, нам надо действовать также", — написал политик.

Gan russkij mir aktīvistu, gan ieslodzīto vairākums ir iebraucēji no PSRS. Ja vecās ES valstis izraida sludinātājus, mums jārīkojas tāpat! https://t.co/Bn8PMWopeK — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 29 августа 2017 г.

В следующем твите он указал кого именно стоит выслать первым делом и куда.

"Надо учиться у датчан и всяких гапоненко, линдерманов, коренов и тюменских бузаевых выслать в страну происхождения, где у каждого дома свой бассейн", — пишет Кирштейнс, иллюстрируя свою мысль фото деревни, которую пересекает разбитая, сплошь состоящая из луж дорога.

Jāmācās no dāņiem un visādi gapoņenko, lindermaņi, koreni un Tjumeņas buzajevi jāizraida uz izcelsmes zemi, kur pie katras mājas peldbaseins https://t.co/ykd0pl0ku2 — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) 29 августа 2017 г.

Добавим, председатель организации "Конгресс неграждан", политический активист и правозащитник Александра Гапоненко и политический активист Владимир Линдерман являются частыми оппонентами представителей Национального объединения.