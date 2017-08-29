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Кирштейнс: пора выслать всяких гапоненко и линдерманов в Россию (28)

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Общество | 29 августа 2017 года, 18:10

Депутат Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс предлагает выслать общественных активистов Александра Гапоненко и Владимира Линдермана в страну их происхождения. Об этом он написал в своей социальной сети Twitter.

Он отметил, что большинство активистов - родом из СССР, пишет Sputnik.ru.

"Как активисты русского мира, так и большинство заключенных — приезжие из СССР. Если старые страны высылают проповедников, нам надо действовать также", — написал политик.

В следующем твите он указал кого именно стоит выслать первым делом и куда.

"Надо учиться у датчан и всяких гапоненко, линдерманов, коренов и тюменских бузаевых выслать в страну происхождения, где у каждого дома свой бассейн", — пишет Кирштейнс, иллюстрируя свою мысль фото деревни, которую пересекает разбитая, сплошь состоящая из луж дорога.

Добавим, председатель организации "Конгресс неграждан", политический активист и правозащитник Александра Гапоненко и политический активист Владимир Линдерман являются частыми оппонентами представителей Национального объединения.

Комментарии 28
алекс 5 часов назад
Почитайте статью,,Как закалялся Кирштейнс,, и вы многое поймете.В первую очередь то,что это человек с коплексом неполноценности,который мучает его всю жизнь,оттуда и такие радикальные взгляды на русских и евреев .
Мама у Кирштейна была русская,а папа ярым коммунистом,работающим еще со Львом Троцким.А как замолить ,,грехи,,родителей?Только высказываниями фашисткого толка.
Ошибка Кирштейна в том,что он ,,гонит,.и на евреев,забывая,что вся масонская Америка из них и состоит,поэтому то он давно в партии отодвинут и на вторых ролях,а ближе к Гарде с его профурсетками.
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ЕС 5 часов назад
Валюту свою(латы) просрали, производства( сахарок)просрали, теперь сиди Саша жди указаний!
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шустрый 5 часов назад
Ну,тогда Сливкина на помойку,там его родинка.
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