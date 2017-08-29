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Полиция безопасности рекомендует воздержаться от проведения так называемых "мужских игр" во время российско-белорусских военных учений "Запад", пишет Skaties со ссылкой на LNT.

Спецслужба рекомендовала в течение сентября не устраивать военизированные игры Airsoft и Lasertag, но не все устроители согласны с такими "запретами", с ними переговоры продолжаются.

Как поясняет LNT, Airsoft – это военизированная игра для тех, кто хочет острых ощущений. Тактика игры, экипировка, оружие – почти такие же, как у армейских солдат или у спецподразделений.

Руководитель компании Streelnieks.lv, устраивающей подобные игры, Мартиньш Муйжниекс рассказал, что по телефону получил предупреждение ПБ.

"Меня спросили, слышал ли я, что в связи с российскими учениями "Запад", в отношении игры Airsoft введены ограничения. Звонивший был из Полиции безопасности и указал, что запрет надо соблюдать в течение всего сентября. На мой вопрос, какие будут последствия, если все же игры будут устраиваться, так как известно, что многие организации не собираются этот запрет выполнять, представитель ПБ указал, что надо будет считаться с очень большой вероятностью того, что будут очень большие неприятности, например, всякие проверки и тому подобное", - рассказал Муйжниекс.

Напомним, ранее уже возникали спорные ситуации с игрой Airsoft, где на природе, в лесу, участников можно было сравнить с так называемыми "зелеными человечками".

Представитель портала Battle-zone.lv Влад Поляковскис мероприятия организует в одном из ангаров бывшей птицефабрики. "Внешне объект, где проводятся игры выглядит как обычный ангар. Если надо, мы можем его застеклить, оббить картоном, но рядом ничего нет. Только пустые ангары, люди знают, что здесь происходит", - рассказал Влад.

О том, что коллегам поступили звонки из ПБ, он узнал из соцсетей. Относится ли это и к нему, Влад сейчас не знает, но до сентября осталось всего несколько дней и он находится в недоумении.

"Как у нас, так и у наших коллег заключены договоры с такими конторами как Dāvanu serviss. Что будет с теми людьми, у которых подарочные карты, у кого запланированы дни рождения … Что теперь будет?", - вопрошает представитель портала Battle-zone.lv Влад Поляковскис.

Полиция безопасности на запрос редакции LNT ответила письменно, подтвердив, что причиной для таких рекомендаций послужили предстоящие российско-белорусские военные учения "Запад".

В сообщении не сказано, что такие игры в ходе военной активности соседних стран должны быть полностью запрещены, однако, ПБ указывает, что симуляция военных действий может быть использована для провокаций, поэтому участники таких мероприятий подвержены особым рискам.

В связи с этим, ПБ и ведет переговоры с организаторами военизированных игр, указывая на потенциальные угрозы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что во время российско-белорусских учений "Запад" Латвия должна быть готова к провокациям, которые сначала будут выглядеть как инцидент.

Данные учения Латвии, по словам Ринкевича, скорее всего, прямо не угрожают, но являются элементом дополнительного напряжения.

Как сообщалось, Россия пригласила Латвию наблюдать военные учения "Запад". Также Россия и Белоруссия утверждают, что предстоящие 14-20 сентября учения будут носить оборонный характер.