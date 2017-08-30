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В предпоследний день августа температура воздуха в западной и центральной части Латвии повысится до +25 градусов, прогнозируют синоптики.

Ожидается небольшая облачность, без осадков. Южный, юго-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду.

Ночью температура опустится до +5 градусов на востоке Латвии до +13 на побережье.

В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер умеренный, температура воздуха от +11 на рассвете до +24 во второй половине дня.