Сегодня ожидается до +25 градусов
Общество | 30 августа 2017 года, 07:29
В предпоследний день августа температура воздуха в западной и центральной части Латвии повысится до +25 градусов, прогнозируют синоптики.
Ожидается небольшая облачность, без осадков. Южный, юго-западный ветер усилится до 8-13 метров в секунду.
Ночью температура опустится до +5 градусов на востоке Латвии до +13 на побережье.
В Риге в среду будет сухо и солнечно, ветер умеренный, температура воздуха от +11 на рассвете до +24 во второй половине дня.