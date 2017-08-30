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Молодой женщине, которая вела поиск съемной квартиры в Риге, владелец жилья вместо платы за аренду предложил вступить с ним в интимные отношения, пишет Skaties.lv со ссылкой на программу TV3 Bez Tabu.

Как сообщается, Санта искала уютную квартирку в столице. Чтобы ускорить поиск, девушка разместила на портале объявлений соответствующую информацию. На объявление довольно быстро отреагировал некий мужчина, правда девушку шокировало его предложение.

Уже в начале переписки незнакомец стал задавать Санте слишком интимные вопросы, например, о ее семейном положении и личной жизни.

Санта вежливо ответила мужчине, что, по ее мнению, владельцу жилья не нужна такая подробная информация о ней. Однако уже в следующем электронном письме следовало еще более непристойное предложение:

"Вторую половинку я не ищу, однако хочу сдать вам в аренду жилье нестандартным способом. Вы будете покрывать только коммунальные расходы, а за аренду будете расплачиваться, проведя со мной несколько ночей. Чтобы согласовать это предложение, хотел бы с вами познакомиться ближе!".

Санта была шокирована, однако в первый момент ей показалось, что она неправильно поняла написанное мужчиной, поэтому обратилась к хозяину квартиры за дополнительными разъяснениями такого нестандартного предложения.

"Вам со мной надо будет переспать 3-4 раза в месяц, но об этом можем еще договориться. Это могут быть встречи на несколько часов, не на всю ночь", - пояснил незнакомец.