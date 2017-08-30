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Договоренность о праве владения Собором Святого Петра между Латвийской Евангелическо-лютеранской церковью (LELB) и Немецкой Евангелическо-лютеранской церковью в Латвии (VELBL) не достигнута, сообщает представитель LELB Каспар Упитис.

Глава парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Илзе Винкеле выразила надежду, что на первом осеннем заседании комиссии все же получится утвердить историческое решение о праве совместного владения Собором Святого Петра.

В свою очередь Упитис сказал, что латвийские евангелисты предложили немецким вступить в свою общину, тем самым воскресив довоенную ситуацию, когда в Латвии была одна Евангелическо-лютеранская церковь, но с двумя отделениями.

Напомним, весной 2016 года в Латвии прошла конференция, на которой обсуждалось возможное объединение Латвийской евангелическо-Лютеранской Церкви и Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви за рубежом.

Источник: la.lv