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Две церкви не могут поделить Собор Святого Петра (4)

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Общество | 30 августа 2017 года, 08:50

Договоренность о праве владения Собором Святого Петра между Латвийской Евангелическо-лютеранской церковью (LELB) и Немецкой Евангелическо-лютеранской церковью в Латвии (VELBL) не достигнута, сообщает представитель LELB Каспар Упитис.

Глава парламентской комиссии по образованию, культуре и науке Илзе Винкеле выразила надежду, что на первом осеннем заседании комиссии все же получится утвердить историческое решение о праве совместного владения Собором Святого Петра.

В свою очередь Упитис сказал, что латвийские евангелисты предложили немецким вступить в свою общину, тем самым воскресив довоенную ситуацию, когда в Латвии была одна Евангелическо-лютеранская церковь, но с двумя отделениями.

Напомним, весной 2016 года в Латвии прошла конференция, на которой обсуждалось возможное объединение Латвийской евангелическо-Лютеранской Церкви и Латвийской Евангелическо-Лютеранской Церкви за рубежом.

Источник: la.lv

Комментарии 4
Svetlana Saļijeva1 час назад
Везде церковники борются исключительно за материальные ценности, презрев "Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут"
Евангелие от Матфея 6:19. Собор Святого Петра с самого начала принадлежал городу, а не Церкви. Это особо возмущает в этой непрекращающейся "возне" за право собственности.
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Antonina Volohova57 минут назад
И тут борьба за власть, печально.
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Vladislavs Ruza1 час назад
Иисусики....
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