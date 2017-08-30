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Заявленная в начале года идея об обучении обороне государства в школах не забыта. Предмет планируется ввести как пробный в средней школе начиная с 2018 учебного года, а полностью в программу он будет включен в 2020 году. Об этом сообщает Latvijas avīze.

Большую часть затрат на его введение покроет Министерство обороны. Введение этого предмета – ответ Минобороны на дискуссию о необходимости восстановления в Латвии обязательной военной службы, или, как альтернатива, создании достаточного запаса военных.

В 5-9-х классах планируется больше воспитывать гражданственность и патриотизм. В средней школе обучение обороне будет предметом по выбору, и, фактически, это будет курс для военнослужащего запаса.

На изучение предмета будет выделен один день в месяц. 40-минутный урок будет посвящен теоретическим и практическим заданиям. В рамках этого предмета учащиеся будут осваивать такие знания, как требования международного военного законодательства и обязанности солдат, знакомиться с ролью армии в защите государства, осваивать такие практические тактические навыки, как преодоление препятствий, добывание огня, стрельба и ведение боя.

Летом у учеников 10-11-х классов будет возможность бесплатно посещать военный лагерь. После обучения в лагере молодые люди автоматически становятся военнослужащими в резерве.

На сегодняшний день добровольно военная подготовка преподается в 18 школах, этому предмету обучаются около 360 школьников.

Источник: LA.lv