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С 1 сентября меняется порядок выплаты средств на содержание — теперь алименты смогут получать лица вплоть до 21 года, если они продолжают получать среднее, профессиональное или специальное образование, рассказал в эфире LTV директор Гарантийного фонда содержания Эдгар Лицитис.

По словам Лицитиса, нынешнее законодательство допускает несправедливую ситуацию, когда достигшие совершеннолетия дети продолжают учиться в школе, но уже не получают средства на содержание. Теперь же возрастной ценз повышен до 21 года.

В свою очередь, чтобы продолжить получать средства после 18 лет — совершеннолетнее лицо должно само обращаться в Гарантийный фонд содержания.

Источник: Rus.LSM.lv