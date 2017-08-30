Закроется через 6 сек. Закрыть рекламу

Теперь алименты смогут получать и совершеннолетние (5)

фото

Общество | 30 августа 2017 года, 11:40

С 1 сентября меняется порядок выплаты средств на содержание — теперь алименты смогут получать лица вплоть до 21 года, если они продолжают получать среднее, профессиональное или специальное образование, рассказал в эфире LTV директор Гарантийного фонда содержания Эдгар Лицитис.

По словам Лицитиса, нынешнее законодательство допускает несправедливую ситуацию, когда достигшие совершеннолетия дети продолжают учиться в школе, но уже не получают средства на содержание. Теперь же возрастной ценз повышен до 21 года.

В свою очередь, чтобы продолжить получать средства после 18 лет — совершеннолетнее лицо должно само обращаться в Гарантийный фонд содержания.

Источник: Rus.LSM.lv

Комментарии 5
Достижение?2 часа назад
Плодим великовозрастных бездельников и лентяев. Работать надо а не сидеть на алиментах родителей, им самим нужна помощь!
1
Ответить
Татьяна Агафонова2 часа назад
Я в курсе, мне об этом еще два года назад говорил судебный пристав.
Ответить
varbut.com3 часа назад
Там новость в восемь утра, тут в 12 дня.
Наверное почтальон в бумажной версии в редакцию принёс :)
2
Ответить