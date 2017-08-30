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Продолжая процесс перемен и совершенствование корпоративного управления, в SIA Maxima Latvija расширен состав правления, обязанности в котором будет исполнять высшее руководство предприятия.

До настоящего времени руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс был единственным членом правления предприятия. С 1 сентября нынешнего года председателем правления Maxima Latvija (CEO – Chief Executive Officier) будет руководитель предприятия Андрис Вилцмейерс, а операционный руководитель предприятия (COO – Chief Operating Officier) Кристине Аболтиня и коммерческий директор (CCO – Chief Commercial Officier) Виктор Троицын будут членами правления.

В начале нынешнего года на предприятиях Maxima Grupe, в том числе и Maxima Latvija, были созданы также советы, а сейчас на всех предприятиях расширен состав правления.

Андрис Вилцмейерс руководит предприятием Maxima Latvija с сентября 2015 года. Ранее он являлся председателем правления AS Putnu fabrika Ķekava на предприятии, которое занимается выращиванием домашней птицы и производством продукции из мяса домашней птицы, а также руководителем сельскохозяйственного предприятия Lielzeltiņi.

До этого он работал в отрасли логистики и транзита, занимая руководящие должности на предприятиях – Venstpils nafta, Latvijas kuģniecība, Ventspils naftas termināls, LatRosTrans, а также занимался бизнесом управления инвестициями. После получения степени в области науки управления и финансового образования в Латвийском Университете, начинал карьеру в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Latvia.

Виктор Троицын присоединился к команде руководства Maxima Latvija в апреле прошлого года, приступив к исполнению обязанностей коммерческого директора предприятия. Он отвечает за сферу закупок, маркетинга и бизнес-аналитики. Прежде он более 12 лет работал в автомобильной отрасли, был генеральным директором, до этого руководителем финансового отдела на предприятии Domenikss генерального представителя Mercedes-Benz. Он руководил также проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом энергетического профиля AS Siltumelektroprojekts, работал в аудиторской компании Deloitte&Touche Latvija, Baltijas Finanšu Partneri и Gutta.

Кристине Аболтиня присоединилась к команде руководства Maxima Latvija в июне прошлого года в качестве операционного руководителя. В сферу ее ответственности входят торговые сети (Maxima X, Maxima XX, Maxima XXX), производство продовольствия, вопросы управления складской и транспортной логистикой и сетью поставок. Ранее она была директором по продажам торгового предприятия по продаже строительных материалов, товаров для дома и сада Rautakesko. До этого в качестве председателя правления руководила розничным предприятием по продаже товаров для благоустройства дома JYSK в странах Балтии, Румынии и Болгарии, а раньше была директором по логистике этого предприятия. Кристине Аболтиня получила степень бакалавра социальных наук в области администрирования бизнеса, а также степень магистра социальных наук в области управления маркетингом в Латвийском Университете.