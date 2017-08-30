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В этом году широкий резонанс вызвала организация дорожных ремонтов в Риге, поскольку во многих местах у пешеходов нет возможности безопасно перемещаться по городу. Об этом сообщает портал LSM.lv.

В этой связи Рижская дума в следующем году планирует разработать порядок, по которому строительная зона будет отделяться от пешеходной, рассказал начальник департамента сообщения рижской думы Эмил Якринс в интервью Latvijas Radio.

По его словам, совсем не мешать пешеходам не выходит.

"Каждый день мы приносим извинения жителям и гостям города за такие неудобства, но, к сожалению, поменять асфальт, не затрудняя движение пешеходов, невозможно", — прокомментировал ситуацию Якринс.

Новый порядок может включать специальные технические средства, которые будут огораживать строительные площадки, чтобы было ясно, где проводятся работы, где место для транспорта и пешеходов.

Глава департамента также отметил, что планируется сделать Ригу особенно красивой.

"Принимая во внимание потребность жителей Риги в строительстве визуально красивых объектов, в следующем году мы отдельно разработаем распоряжение и включим его в будущие контракты со строительными компаниями", - пообещал Якринс.

Напомним, начиная с 5 июня были проведены следующие работы: вырыто и демонтировано 1768 метров старого трубопровода, смонтировано 1762 метра нового трубопровода, зарыто 1702 метра дорожного покрытия, из них на 1667 метрах обновлено дорожное покрытие.