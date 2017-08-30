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29 августа на российско-латвийской границе в пункте пропуска Гребнева гулял медвежонок. Об этом сообщает Служба госдоходов на своей странице Facebook.

Сотрудники таможни сняли медвежонка на видео. Он никак не мог определиться в какую сторону ему идти. Но после того, как границу пересекла грузовая машина, медвежонок последовал за ней в сторону России.

Этот медвежонок также был замечен и на шоссе Красава - Гребнева, сообщает очевидец Янис Кривтежс. Мужчина сфотографировал животное и поделился изображением на своей странице Facebook.

Как отмечают специалисты Агентства по охранe природы, медведицы часто оставляют своих детенышей, чтобы те сами искали себе территорию для жизни. Из-за этого медвежата пребывают в недоумении и растерянности.