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Косолапый "нарушитель" латвийской границы сбежал в Россию (6)

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Общество | 30 августа 2017 года, 14:24

29 августа на российско-латвийской границе в пункте пропуска Гребнева гулял медвежонок. Об этом сообщает Служба госдоходов на своей странице Facebook.

Сотрудники таможни сняли медвежонка на видео. Он никак не мог определиться в какую сторону ему идти. Но после того, как границу пересекла грузовая машина, медвежонок последовал за ней в сторону России.

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Этот медвежонок также был замечен и на шоссе Красава - Гребнева, сообщает очевидец Янис Кривтежс. Мужчина сфотографировал животное и поделился изображением на своей странице Facebook.

Как отмечают специалисты Агентства по охранe природы, медведицы часто оставляют своих детенышей, чтобы те сами искали себе территорию для жизни. Из-за этого медвежата пребывают в недоумении и растерянности.

Комментарии 6
алекс28 минут назад
За берлогу платить нечем,отключили свет и газ,лес вокруг жилища попилили-даже топить нечем,исхудал мишка-кругом остался только подножный корм с ГМО.Родственники бросили.Сына в ирландских лесах не наблюдается.
И как жить?Подался в Россию-до Европы уже нет сил дойти.
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wolf28 минут назад
Posmotel kakaja zhituha v laptii porishal i ubezhal domoj v Rossiju
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Володя42 минуты назад
Ну, ясно кто это был.
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