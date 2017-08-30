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Уже полгода в Латвии доступна разработанная на европейские деньги система раннего предупреждения о наводнениях. Эта система не сработала перед ливнями в Латгале, пишет Latvijas Avize.

Напомним, как сообщили в Латвийском центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на востоке Латвии в течение полутора суток на один квадратный метр земли пролилось 160 литров воды, а всего пролилось 1,7 млрд км3, что равноценно четырем озерам Разнас.

Оказывается, система способна прогнозировать наводнения в бассейнах Лиелупе, Венты и Салацы, но не на востоке Латвии, где вода по ручьям и рекам стекается в Даугаву.

Как пишет издание, та часть системы, которая касается бассейна Даугавы, устарела на 10 лет, поэтому не способна прогнозировать наводнений в Екабпилсе, Плявиняс, Огре и Риге.

Как рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Лаура Круминя, системы для Венты, Лиелупе и Гауи более современны и предупреждают об угрозе наводнения за неделю-две.

Работа над моделью для Даугавы начнется в конце года. Планируется также ввести систему предупреждения о погоде для населения и местных властей.

Как показало наводнение в Латгале, предупреждения метеорологов услышаны не были.

По словам Лауры Крумини, в Латвии будет становиться как теплее, так и ливни будут интенсивные. C этим надо считаться.

Правительство решило объявить чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе в Латгале, в части Видземе и Земгале.

Чрезвычайное положение объявлено в 27 краях Латвии и продлится с 29 августа по 30 ноября 2017 года.

Чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе объявлено в Аглонском, Балтинавском, Балвском, Циблском, Даугавпилсском, Илукстском, Карсавском, Краславском, Ливанском, Лудзенском, Прейльском, Резекненском, Риебиньском, Ругайском, Варкавском, Вилякском, Вилянском, Зилупском, Алуксненском, Екабпилсском, Мадонском, Лубанском, Гулбенском, Цесвайнском, Вараклянском и Крустпилсском краях.

Правительство решило сформировать координационный совет во главе с министром охраны среды и регионального развития Каспаром Герхардсом для ликвидации последствий ливней и наводнений. В состав совета включены также министр земледелия Янис Дуклавс, министр сообщения Улдис Аугулис, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, председатели краевых дум Карсавы, Краславы и Резекне.