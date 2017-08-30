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Стадо из 40 коров крестьянского хозяйства Балтинавского края Māras zeme из-за наводнения по-прежнему изолировано от "большой земли" и находится на острове, в свою очередь весь предназначенный на зиму корм – сено покрыто водой, рассказала хозяйка Адрия Залите.

Сейчас владелица крестьянского хозяйства находится в отчаянии и готова скот ликвидировать, сказала она в интервью порталу laukos.lv.

"Что я зимой буду делать? Скоту же нельзя сказать, чтобы ждали еду. Но чем я их буду кормить, если 99% сена находится под водой? А это 460 рулонов, каждый весом в 300 кг, это означает, что зимой животным нечего будет есть. Мы являемся биологическим хозяйством, кормим животных только чистым сеном и даем соль. Так как сено пропало, придется забить весь скот", - указала хозяйка.

Как сообщалось, по предварительным расчетам, в Даугавпилсском крае ущерб фермерам составил 1,557 млн евро, а дорожной инфраструктуре - 369 тыс. евро.

В Резекненском крае ущерб дорогам составляет около 300 тыс. евро, а ущерб, нанесенный фермерам, еще подсчитывается, хотя известно, что затоплено 7500 га земель.

Правительство решило объявить чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе в Латгале, в части Видземе и Земгале.

Чрезвычайное положение объявлено в 27 краях Латвии и продлится с 29 августа по 30 ноября 2017 года.

Чрезвычайное положение в сельскохозяйственном секторе объявлено в Аглонском, Балтинавском, Балвском, Циблском, Даугавпилсском, Илукстском, Карсавском, Краславском, Ливанском, Лудзенском, Прейльском, Резекненском, Риебиньском, Ругайском, Варкавском, Вилякском, Вилянском, Зилупском, Алуксненском, Екабпилсском, Мадонском, Лубанском, Гулбенском, Цесвайнском, Вараклянском и Крустпилсском краях.

Правительство решило сформировать координационный совет во главе с министром охраны среды и регионального развития Каспаром Герхардсом для ликвидации последствий ливней и наводнений. В состав совета включены также министр земледелия Янис Дуклавс, министр сообщения Улдис Аугулис, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, председатели краевых дум Карсавы, Краславы и Резекне.

фото: Янис Залитис