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В начале нового учебного года безопасность движения на всей территории Латвии будет усиленно контролироваться, сообщили в Госполиции.

Полиция будет усиленно контролировать использование ремней безопасности, детских сидений и подставок.

В начале сентября полицейские патрули будут стоять у учебных заведений, особое внимание будет уделяться соблюдению разрешенной скорости.

Разрешенная скорость возле учебных заведений составляет 30 км в час.

Автоводителей призывают в первые дни нового учебного года быть особенно внимательными и осторожными и с пониманием относиться к детям, вернувшимся в город после летних каникул.

На магистральных улицах у границы столицы установлены информационные плакаты с указанием рекомендуемой скорости движения вблизи учебных заведений.

Дорожные знаки об ограничении скорости движения транспортных средств до 30 км/час установлены в Риге у 100 с лишним учебных заведений.

фото: Госполиции