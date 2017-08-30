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Кучинскис о приходе Lidl в Латвию: дешевое - не всегда лучшее (29)

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Общество | 30 августа 2017 года, 20:04

Премьер-министр Марис Кучинскис неоднозначно оценивает приход в Латвию немецкой сети магазинов низких цен Lidl, заявил он в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

По его словам, появление Lidl повлияет на конкуренцию, потребители будут в выигрыше.

В то же время премьер выразил сомнения, что латвийские продукты будут продаваться в этой сети. Дешевое - не всегда лучшее, и Кучинскис выразил надежду, что и в дальнейшем продолжат работать те магазины, в которых главное - качество.

В конце июля СМИ сообщили, что в Латвию вскоре может прийти немецкая сеть магазинов Lidl, которая уже купила участок под оптовую базу.

Комментарии 29
Махир Джалилов2 часа назад
В бедной стране , мистер Кучинскис , такие афоризмы , мягко выражаясь, неуместны !
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Satīra2 часа назад
Как наших воришек колбасит от мысли, что на их поляне появятся нормальные товары по очень нормальной цене. И народ сравнит...
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Хек2 часа назад
Я немножко малость не понял - у нас политики о всех собирающихся открыватся магазинах высказываться собрались?

Или это только к Lidl относится?

С чего бы это вдруг?
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