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Премьер-министр Марис Кучинскис неоднозначно оценивает приход в Латвию немецкой сети магазинов низких цен Lidl, заявил он в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

По его словам, появление Lidl повлияет на конкуренцию, потребители будут в выигрыше.

В то же время премьер выразил сомнения, что латвийские продукты будут продаваться в этой сети. Дешевое - не всегда лучшее, и Кучинскис выразил надежду, что и в дальнейшем продолжат работать те магазины, в которых главное - качество.

В конце июля СМИ сообщили, что в Латвию вскоре может прийти немецкая сеть магазинов Lidl, которая уже купила участок под оптовую базу.