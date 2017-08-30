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Новый дом для солдат: в Адажи открыли казармы, стоимостью в 8 млн евро (3)

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Общество | 30 августа 2017 года, 19:00

На Адажской базе в торжественной обстановке в среду, 30 августа были открыты две новые казармы, строительство которых обошлось в чуть более 8 млн евро, сообщают НВС.

В мероприятии приняли участие министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Иво Могильный.

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Новые казармы предусмотрены для размещения латвийских военнослужащих и солдат союзников, и в каждом здании могут разместиться до 304 военнослужащих.

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Казармы представляют собой трехэтажные здания, площадь каждого строения составляет 3000 кв. метров.

Строительство казарм началось осенью 2016 года, работы вело ООО "Abora".

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Всего на территории Адажской базы построено четыре казарменных здания, первое открыто в ноябре 2014 года, второе – в октябре 2016 года.

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фото: Гатис Диезиньш/flickr.com

Комментарии 3
Alex5 минут назад
Чёт не нашёл в статье ,кто оплатил "банкет" в 8 млн. ?
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СГД2 минуты назад
Ясно кто - налогоплательшики!
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Слиток9 минут назад
8 млн евро! Под казармами что золото зарыли?!
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