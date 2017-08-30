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Новый дом для солдат: в Адажи открыли казармы за 8 миллионов евро (8)

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Общество | 30 августа 2017 года, 19:00

На Адажской базе в торжественной обстановке в среду, 30 августа были открыты две новые казармы, строительство которых обошлось в чуть более 8 млн евро, сообщают НВС.

В мероприятии приняли участие министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Иво Могильный.

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Новые казармы предусмотрены для размещения латвийских военнослужащих и солдат союзников, и в каждом здании могут разместиться до 304 военнослужащих.

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Казармы представляют собой трехэтажные здания, площадь каждого строения составляет 3000 кв. метров.

Строительство казарм началось осенью 2016 года, работы вело ООО "Abora".

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Всего на территории Адажской базы построено четыре казарменных здания, первое открыто в ноябре 2014 года, второе – в октябре 2016 года.

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фото: Гатис Диезиньш/flickr.com

Комментарии 8
алекс3 часа назад
Школа в Адажи со всей инфраструктурой обошлась в 9 млн.евро на 800 учащихся,а казармы !для военнослужащих в 8 млн.евро!
Больше похоже на гостиничные номера,чтобы оккупанты чувствовали себя как дома.Не удивлюсь,что там есть душевая в каждом номере на двух человек,кухня,плазменный телевизор,туалет,финская баня-не стыдно колониальную девчонку в номер привести.
О какой войне можно говорить,если к нам прибыли туристы,которые не оставляют денег,а наоборот ,забирают.И стрижками в наших парикмахерских и заказом пиццы никогда не отобьешь те вложения,которые потратила Латвия,целую сапог оккупантам и благословляя их приход.Ведь на этом наши чиновники заработают сотни миллионов евро.
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Alex3 часа назад
Чёт не нашёл в статье ,кто оплатил "банкет" в 8 млн. ?
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СГД3 часа назад
Ясно кто - налогоплательшики!
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