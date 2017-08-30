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На Адажской базе в торжественной обстановке в среду, 30 августа были открыты две новые казармы, строительство которых обошлось в чуть более 8 млн евро, сообщают НВС.

Skaties: Ādažu bāzē atklāj divas jaunas kazarmas: https://t.co/BKJ3ld4Sr6 — NBS (@Latvijas_armija) 30 августа 2017 г.

В мероприятии приняли участие министр обороны Раймонд Бергманис и командующий Национальными вооруженными силами Иво Могильный.

Новые казармы предусмотрены для размещения латвийских военнослужащих и солдат союзников, и в каждом здании могут разместиться до 304 военнослужащих.

Казармы представляют собой трехэтажные здания, площадь каждого строения составляет 3000 кв. метров.

Строительство казарм началось осенью 2016 года, работы вело ООО "Abora".

Всего на территории Адажской базы построено четыре казарменных здания, первое открыто в ноябре 2014 года, второе – в октябре 2016 года.

фото: Гатис Диезиньш/flickr.com