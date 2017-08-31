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Работы по реконструкции теплосетей на улице Бривибас, завершились, с опережением графика на 10%, сообщает предприятие Rīgas siltums. В общей сложности на улице Бривибас заменили теплосети протяженностей в 1,9 км. На время ремонта RS построило 400 метров временных теплосетей, чтобы не прекращать подачу горячей воды 249 зданиям на улице Бривибас.

В этом году продолжалась реконструкция теплосетей магистрали Правого берега М-3 – на участке от здания на ул. Бривибас, 163, до улицы Бруниниеку (1877 м). Этот участок теплосетей был сдан в эксплуатацию в 1959 году. Коррозия труб, устаревшая теплоизоляция – уже не соответствовали современным требованиям.

С целью повысить безопасность теплоснабжения и сократить теплопотери, в ходе реконструкции использовалась безканальная технология – промышленно изолированные трубы, оборудованные особой системой сигнализации, которая позволяет очень быстро и точно установить место повреждения. Трубы с промышленной обработкой содержат полиэтиленовую оболочку, которой свойственна высокая герметичность, что предотвращает коррозию.

ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ

Во время реконструкции на перекрестке улиц Бривибас и Матиса, строители нашли кабельный канал, произведенные на популярном в прошлом веке предприятии Carl Nevermann &Co.

Фирменный знак Carl Nevermann &Co – расписные цементные плитки, весьма распространенные в конце 19, начале 20-го века.

Также на улице Стабу, напротив бывшего здания КГБ, строители обнаружили тоннель, который, возможно, вел к ближайшим бомбоубежищам.

Высота тоннеля – 1,5 м, ширина – 70 см. В тоннеле нашли провода и лампочки, значит, там было освещение. Возможно, тоннель служил вентиляционной шахтой.

Работы продолжаться на прилегающих улицах, но запланированные на этот год работы по реконструкции на улице Бривибас, Rīgas siltums завершило.

Фото: Rīgas Siltums