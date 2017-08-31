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Латвийцу выплатят 90 тысяч евро за насильное помещение в "психушку" (3)

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Общество | 31 августа 2017 года, 07:15

Суд Видземского предместья Риги постановил взыскать с Латвийского государства компенсацию за причиненный моральный ущерб на сумму 90 000 евро в пользу Мартиньша Раудева. В своем иске мужчина заявил, что его насильственно поместили в психиатрическую клинику, пишет Latvijas Avīze.

Как рассказала помощник присяжного адвоката Лаура Скривере-Звейсалниеце, это одно из первых дел в Латвии, когда суд присуждает выплату компенсации за необоснованное помещение в психиатрическую больницу и лишение дееспособности.

Истец первоначально просил взыскать с государства компенсацию в размере 18 миллионов евро. Суд удовлетворил иск частично, уменьшив сумму до 90 000 евро.

В конце 2000 года против Раудева был начат уголовный процесс по ст. 271 Уголовного закона о защите чести и достоинства судьи Верховного суда. Однако позже суд постановил в принудительном порядке поместить мужчину в Рижскую психоневрологическую больницу для проведения экспертизы, а в сентябре 2002 года — отправить Раудева в клинику под охрану для лечения. В результате он провел в лечебном учреждении более пяти месяцев.

В 2013 году Европейский суд по правам человека, рассмотрев заявление Раудева, признал, что были нарушены права человека, и взыскал с государства в пользу истца 10 000 евро.

Комментарии 3
Ипать Идиотофф2 часа назад
Те, кто ввеерг в психушку всю страну, замучаются плаатить компенсации жителям.
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Не Лоялен1 час назад
Большинство наших тупых законов это что-то с чем-то!Тем кто эти законы у нас придумывает,надо нобелевскую премию и золотую медаль дать,как тупой из тупых,либо тупые из тупых!Вот с какого спрашивается хера,человека могут забрать в психушку только с его личного разрешения?Вот представте ситуацию,живет рядом с вами,по соседству какой нибудь не вменяемый псих,который мешает жить всему району,творит какую нибудь фигню,пугает там ваших детей например,и тому подобное! Выхода тут только два,либо самому его грохнуть,но при этом есть вероятность что тебя могут посадить,либо вызвать психушку,ибо полицию просто на таких вызывать без полезно плавали знаем!Они только пальчиком пригрозят,и все на этом,они начнут только действовать тогда,когда он грохнет кого нибудь,либо сильно покалечет!
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Не Лоялен1 час назад
психушку вызывать бесполезно,ибо забрать его без его личного разрешения так и так не смогут,покалечить его ты по нашим законам тоже не имеешь права,что делать в данной ситуации простым мирным жителям?Почему мы должны его выходки терпеть?
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