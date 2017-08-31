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Суд Видземского предместья Риги постановил взыскать с Латвийского государства компенсацию за причиненный моральный ущерб на сумму 90 000 евро в пользу Мартиньша Раудева. В своем иске мужчина заявил, что его насильственно поместили в психиатрическую клинику, пишет Latvijas Avīze.

Как рассказала помощник присяжного адвоката Лаура Скривере-Звейсалниеце, это одно из первых дел в Латвии, когда суд присуждает выплату компенсации за необоснованное помещение в психиатрическую больницу и лишение дееспособности.

Истец первоначально просил взыскать с государства компенсацию в размере 18 миллионов евро. Суд удовлетворил иск частично, уменьшив сумму до 90 000 евро.

В конце 2000 года против Раудева был начат уголовный процесс по ст. 271 Уголовного закона о защите чести и достоинства судьи Верховного суда. Однако позже суд постановил в принудительном порядке поместить мужчину в Рижскую психоневрологическую больницу для проведения экспертизы, а в сентябре 2002 года — отправить Раудева в клинику под охрану для лечения. В результате он провел в лечебном учреждении более пяти месяцев.

В 2013 году Европейский суд по правам человека, рассмотрев заявление Раудева, признал, что были нарушены права человека, и взыскал с государства в пользу истца 10 000 евро.