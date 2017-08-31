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В Рижскую 3-ю государственную гимназию не приняли слепого подростка. Директор учебного заведения пояснил: молодого человека отсеяли по результатам экзаменов по математике. Однако мать ребенка уверена: необходимое число пунктов не удалось набрать, поскольку вступительные испытания не подготовили для инвалидов по зрению. Ситуацию оценит Государственный центр качества образования, сообщает Латвийское телевидение.

Мама Георга Айвия Барда, глава общества Es redzu рассказала, что ее сын Георг наравне со своими зрячими сверстниками учился в Виетварской основной школе. Закончив девятый класс, он поступил в Академию для слепых Миннесоты, где конкурс был 60 человек на место. В США подросток провел год. Затем молодой человек вернулся в Латвию и решил продолжить обучение в Рижской 3-й государственной гимназии

По словам матери, ее сыну не дали возможность сдать экзамен, который подготовлен специально для незрячего ученика.

"Когда мы пришли на экзамен, учительница была очень удивлена, поскольку она о том, что незрячий ребенок будет сдавать экзамен, узнала только утром. Результат такой - экзамен не проходил так, как должен был, его должны были подготовить в Брайле. Но этого не сделали. Для сдачи экзамена не хватило несколько пунктов, тогда я пошла к директору и попросила, чтобы дали возможность сдать так, как надо было. И он в целом согласился. Но вечером я получила смс от директора школы, что, к сожалению, экзамена не будет, поскольку полный состав класса укомплектован. Но до этого нам говорили, что места есть", - рассказала Айвия.

В свою очередь директор школы Андрис Приекулис отметил, что Георг не справился с экзаменационными заданиями не из-за слепоты, так как был с ассистентом.

"Георг участвовал в дополнительном конкурсе на три свободных места в 11-м классе, и пройти испытания не смог. И какая разница, знала учительница или нет о том, что экзамен будет сдавать незрячий. Способ сдачи экзамена не меняется, ведь ребенок пришел с ассистентом", - пояснил Приекулис.

Государственный центр качества образования информацию о случае получил и обещал ее оценить. В ведомстве указали - если молодой человек выдержал экзамен, не взять его было нельзя.

В данный момент мама Георга ищет другие варианты здесь же, в Латвии, но уже в следующем году молодой человек вернется в Америку, заключает ЛТВ.

Источник: LSM.lv