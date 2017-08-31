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Сегодня температура воздуха на востоке Латвии достигнет +26 градусов. Средняя температура по Латвии составит +21 +23 градуса.

Во второй половине дня ожидается усиление облачности, а в Курземе после обеда пройдут дожди.

В Риге сегодня солнечно, порывы южного ветра усилятся до 15 метров в секунду, температура воздуха +24 градуса.

Утром 1 сентября будет от +9 градусов на востоке страны до +14..+17 в западной и центральной части.

В Риге днем воздух прогреется до +17..+22 градусов.

Прогнозы на первые выходные сентября пока неясные. Возможен дождь, особенно в субботу, температура будет ниже +20 градусов.