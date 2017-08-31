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Обладателям паспорта негражданина Латвии, желающим продлить лето за счет поездки в Египет, придется смириться с дополнительными тратами. Теперь неграждане должны оформлять визу до вылета в эту страну, а не в аэропорту по прибытии, как это было раньше. Об этом пишет газета "Сегодня".

Прибывающие в Египет неграждане Латвии больше не смогут получить египетскую визу в аэропорту этой страны. Теперь ее необходимо оформлять перед поездкой. Но в Латвии посольства Египта нет, поэтому единственный выход для негражданина - обратиться за помощью в турагенства, которые будут брать за эту услугу круглую сумму, отмечает издание.

В посольстве срок оформления визы в Египет 2-3 недели. Стоимость - 145 евро, причем цифра может меняться, если визу запрашивает больше чем один человек.

В итоге выходит, что недельный отдых в Египте стоимостью 400-500 евро для неграждан подорожает на полторы сотни.

Окончательная ясность должна наступить через пару-тройку дней. Тогда станет известно, меняется ли режим въезда для неграждан Латвии окончательно или нет, пишет "Сегодня".

Известно, что в начале февравля нынешнего года власти Египта заявляли о намерении пересмотреть законодательную базу всех структур, задействованных в туристической сфере, и привести ее в соответствие с мировыми стандартами туриндустрии

По словам сотрудника одного из рижских турагенств Валерия Малышева, госказна врядли пополнится за счет неграждан, ведь известно, что жадность фраера сгубила.

"Египет ежегодно посещает от 30 до 50 тысяч латвийцев. Не менее 20% - неграждане. Если каждый из них заплатит за въезд 145 евро, то власти привлекут в госказну до 154 миллионов евро. Сумма значительная, но не исключено, что в страну фараонов многие из этих 20% ехать откажутся. Тогда убытки будут на порядок больше, чем доход", - заявил Малышев.

Напомним, что нечто подобное уже происходило в 2011 году. Тогда недавно сменившееся правительство Египта внезапно решило ужесточить правила выдачи въездных виз для туристов, в том числе из Европы. но потом от этой затеи отказалось, напоминает газета.