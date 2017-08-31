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В среду, 30 августа, на латвийско-российской границе очевидец снял видео, на котором видно, как медведь исполняет практически цирковой трюк. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Очевидец заметил медведя прогуливающимся вблизи латвийско-российской границы около ККП "Убылинка". Очевидец не растерялся и даже поиграл с косолапым хищником, отмечает портал.

Янис бросил медведю мячик, а тот ловко отбил его. Такие трюкачества хищным животным несвойственны, замечает Skaties.lv.

Фото: facebook.com/janis.krivtezs

Напомним, 29 августа на российско-латвийской границе в пункте пропуска "Гребнево" гулял еще один медвежонок. Об этом сообщила Служба госдоходов на своей странице в Facebook.

Медвежонок никак не мог определиться, в какую сторону ему идти. Но после того, как границу пересекла грузовая машина, медвежонок последовал за ней в сторону России.