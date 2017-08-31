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Ушаков оштрафовал рижских строителей за проблемы на дорогах (13)

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Общество | 31 августа 2017 года, 10:44

На дорожных строителей в Риге наложено около 25 штрафов за неправильную организацию дорожного движения во время работ по ремонту улиц, сообщил сегодня в эфире Латвийского телевидения мэр Риги Нил Ушаков.

На просьбу дать оценку организации движения во время ремонтных работ он ответил, что определенно недоволен ею, но все "не так ужасно, как это пытаются преподнести", и несравнимо лучше, чем в прошлом году. Проблемы порой связаны просто с отношением строителей, считает он.

В следующем году ремонт улиц в столице планируется начать раньше - в мае, сообщил мэр.

Что касается целесообразности прокладки трамвайного маршрута в районе ул. Сканстес, Ушаков считает, что "все делается правильно", так как это единственный способ освоить средства из фондов ЕС в этой сфере, и этот трамвайный мрашрут - в интересах всех рижан.

Комментарии 13
Не Лоялен1 час назад
Именно по этому за него большинство и голосует!Да он далеко не святой,все мы не без греха,но он реально что-то делает!
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меня22 минуты назад
никто не убедит что по сканстес нужна трамвайная линия, слова мэра о том что надо как то освоить деньги ЕС именно об этом и говорит, именно как то!!! но экономический эффект ноль, кто живёт на сканстес тот едет на машине с личным водителем
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Не Лоялен32 минуты назад
В политике у меня кумиров нет)Тем более в такой как в нашем с вами государстве)Но когда не из кого выбирать,приходится выбирать того кого дают!)
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