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На дорожных строителей в Риге наложено около 25 штрафов за неправильную организацию дорожного движения во время работ по ремонту улиц, сообщил сегодня в эфире Латвийского телевидения мэр Риги Нил Ушаков.

На просьбу дать оценку организации движения во время ремонтных работ он ответил, что определенно недоволен ею, но все "не так ужасно, как это пытаются преподнести", и несравнимо лучше, чем в прошлом году. Проблемы порой связаны просто с отношением строителей, считает он.

В следующем году ремонт улиц в столице планируется начать раньше - в мае, сообщил мэр.

Что касается целесообразности прокладки трамвайного маршрута в районе ул. Сканстес, Ушаков считает, что "все делается правильно", так как это единственный способ освоить средства из фондов ЕС в этой сфере, и этот трамвайный мрашрут - в интересах всех рижан.