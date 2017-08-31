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В вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне украинской армии действительно принимает участие латвиец Виталий Шампинь. Эту информацию по просьбе портала Mixnews подтвердили в Полиции безопасности (ПБ).

На просьбу прокомментировать прозвучавшую ранее в СМИ публичную информацию о том, что на стороне украинской армии добровольно воюет латвиец Виталий Шампинь, в ПБ ответили, что им известно об этом человеке. Других комментариев в ведомстве не предоставили.

В Министерстве обороны Mixnews сообщили, что деятельность этого человека на территории Украины не входит в их компетенцию.

"Единственное, что можем сообщить - этот человек никогда не служил в Национальных вооруженных силах и не имеет никакого отношения к оборонной сфере", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, в Youtube ранее было опубликовано видео, в котором Шампинь призывает "убивать русских".

"Убивайте и режьте их, москалей гребаных", - говорит молодой человек на видео.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о латвийцах, принимающих участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, недавно стало известно о том, что житель Талси Интс Гершманис уехал из Латвии, чтобы участвовать в военных действиях на Украине.

По словам Гершманиса, он приехал в Донецк в 2015 году, чтобы начать жизнь заново.