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Спецслужбы знают о латвийце, призывавшем "резать гребаных москалей" (11)

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Общество | 31 августа 2017 года, 13:27

В вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне украинской армии действительно принимает участие латвиец Виталий Шампинь. Эту информацию по просьбе портала Mixnews подтвердили в Полиции безопасности (ПБ).

На просьбу прокомментировать прозвучавшую ранее в СМИ публичную информацию о том, что на стороне украинской армии добровольно воюет латвиец Виталий Шампинь, в ПБ ответили, что им известно об этом человеке. Других комментариев в ведомстве не предоставили.

В Министерстве обороны Mixnews сообщили, что деятельность этого человека на территории Украины не входит в их компетенцию.

"Единственное, что можем сообщить - этот человек никогда не служил в Национальных вооруженных силах и не имеет никакого отношения к оборонной сфере", - сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, в Youtube ранее было опубликовано видео, в котором Шампинь призывает "убивать русских".

"Убивайте и режьте их, москалей гребаных", - говорит молодой человек на видео.

Ранее СМИ неоднократно сообщали о латвийцах, принимающих участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. В частности, недавно стало известно о том, что житель Талси Интс Гершманис уехал из Латвии, чтобы участвовать в военных действиях на Украине.

По словам Гершманиса, он приехал в Донецк в 2015 году, чтобы начать жизнь заново.

Комментарии 11
Alex1 час назад
Это шо за лысая доходяга в наморднике ?Не кормют шо ли салом ?
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прохожий1 час назад
А слабо, потребовать у незалежной выдачу латвийца и судить по законам Латвии??? Или мы можем только жопу лизать хозяевам???
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3хаха1 час назад
Двойные стандарты? Не, на слыхали.
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