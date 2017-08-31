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Более половины или 51% жителей Латвии на подготовку к школе одного ребенка потратили более 61 евро, о чем свидетельствует опрос, проведенный Maxima Latvija.

Еще 19% респондентов израсходовали 21-40 евро, 18% опрошенных упомянули, что их расходы составили 41-60 евро, а у 12% жителей расходы на подготовку к школе одного ребенка были до 20 евро.

Примерно 38% жителей Латвии готовят к школе одного ребенка, 35% – двух детей, 12% – троих детей, а еще 3% упомянули, что в этом году им надо собрать в школу четверых и более детей. В свою очередь у 9% опрошенных в семье нет школьников, а еще 3% респондентов упомянули, что к учебе в школе или в вузе надо подготовиться им самим.

Что касается цветов, то гладиолусы все еще = цветы, которые у жителей Латвии сильнее всего ассоциируются с 1-м сентября, это признают 55% респондентов. На втором месте астры, а на третье место жители поместили букеты из разных цветов.

“Тенденцию, что первое место при выборе цветов занимают гладиолусы, мы заметили и в магазинах Maxima Latvija, поэтому предлагаем жителям приобрести гладиолусы разных цветов. В магазинах доступны также и розы, и хризантемы, и гвоздики, и герберы, а также всевозможные цветочные букеты. Самая активная торговля цветами будет наблюдаться сегодня, но еще и завтра утром в магазинах можно будет заметить школьников и их родителей, отложивших приобретение цветов на последний момент”, – отмечает директор Департамента бизнес-аналитики Maxima Latvija Зане Кактиня.

Значительная часть или 90% жителей считают 1-е сентября праздничным днем. Более половины или 51% планируют отметить этот день дома за совместным обедом, 23% респондентов отправятся с детьми в кафе или ресторан, 6% собираются устроить пикник, а еще 4% посетят какое-нибудь культурное или праздничное мероприятие. Между тем 3% опрошенных 1-го сентября отправятся на экскурсию или в путешествие, такое же количество жителей упомянули другой вариант, например, поход в гости. В свою очередь 8% респондентов признались, что на этот день у них нет особых планов.

На празднование 1-го сентября 44% планируют потратить до 20 евро, 37% респондентов наметили расходы в размере 21-40 евро, а 13% упомянули, что предполагают потратить 41-60 евро. Между тем 6% жителей Латвии на празднование первого школьного дня планируют потратить более 61 евро.

Праздник невозможно представить без торта или пирога, на что указали 78% жителей. В свою очередь на второе место респонденты поставили безалкогольный напиток Mežezers, а на третье место – всевозможные фрукты, затем следуют коктейли из мороженого, пицца, мороженое и конфеты.

“Уже стало своеобразной традицией, это заметно и по данным о продажах, что в последний день августа и 1-го сентября, по сравнению с другими днями, значительно вырастают объемы продажи разных тортов, пирожных и булочек. В корзины для покупок все чаще попадают также и разные безалкогольные напитки, самым популярным из которых в последние годы неизменно является Mežezers,”– делится наблюдениями Кактиня.

С первых дней августа в магазинах Maxima Latvija заметно увеличились объемы продажи товаров для школы.

“Поскольку в этом году 1-е сентября выпало на пятницу, то, скорее всего, весь уик-энд будут не только отмечать праздник, но и выделят время в конце недели на заполнение школьных сумок, когда жители отправятся закупить все необходимое, что еще не успели подготовить”, – прогнозирует директор.

По словам руководителя интернет-магазина e-maxima.lv Саниты Берзини люди стали в большиз объемах покупать канцелярские товары.

“В интернет-магазине e-maxima.lv на этой неделе клиенты также активнее, чем раньше приобретали разные канцелярские товары. Один из клиентов включил в один заказ сразу 30 тетрадей, несколько блокнотов, альбомов для рисования, клей, а также ручки, карандаши и акварельные краски. Однако в сегодняшних и завтрашних заказах доминируют разные продукты для праздничного стола, такие как торты, пирожные, безалкогольные напитки и фрукты, самые популярные из которых – арбузы”, – говорит руководитель интернет-магазина e-maxima.lv Санита Берзиня.

Опрос о традициях празднования был размещен на домашней странице “Maxima Latvija” в период с 21 августа до 29 августа, и в целом в нем приняли участие 869 респондентов.