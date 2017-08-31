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Замепредседателя парламентской фракции Национального объединения Гайдис Берзиньш призвал министра благосостояния Яниса Рейрса выяснить, почему Государственное агентство занятости предлагает безработным курсы по освоению русского языка.

В письме Рейрсу Берзиньш просит выяснить, почему в списке программ неформального образования для освоения безработными основных социальных и профессиональных навыков предлагаются курсы русского языка двух видов - с предварительными знаниями и без.

"В то время, когда необходимо уделить особое внимание к освоению латышского языка теми лицами, которые живут в Латвии и по-прежнему им не владеют, а в информационном пространстве Латвии мы все чаще ощущаем российское влияние, нужно делать все, чтобы укреплять латвийское государство, наши основные ценности и особенно язык. Мне не понятно, почему безработным нужно учить русский язык, поэтому я хочу выяснить, с какой целью эти курсы организованы и кто их финансирует", - указывает Берзиньш.

Берзиньш также просит предоставить информацию, сколько потрачено на курсы русского языка в период с 1 января по 30 августа этого года.