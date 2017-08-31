Общество |

Сегодня, 31 августа, в полдень на улице Старта 7а Клуб охраны окружающей среды ознакомил представителей СМИ с недавно открывшейся свалкой шин, скорее всего нелегальной. Цель ассоциации - привлечь внимание общественности и законодателей к опасностям незаконных мусорных складов в Риге и других местах Латвии.

"Массовые и разрушительные пожары этого лета на аэродроме Спилве в Риге и Юрмале ясно показали всему латвийскому обществу, что незаконные мусорные свалки напоминают взрывоопасные бомбы замедленного действия, которые могут угрожать здоровью и жизни людей, а также наносить серьезный ущерб окружающей среде. Недобросовестные предприниматели создают свалки только потому, что действующие законы и правила Кабинета министров недостаточно регулируют условия содержания шин", - рассказала вице-президент Клуба охраны окружающей среды Элита Калнина.

Она также добавила, что в целях улучшения нынешней ситуации, ассоциация предлагает внести изменения и дополнения в закон о налогах на природные ресурсы, и в закон о содержание отходов. Клуб также призывает к увеличению штрафов за несоблюдение правил.

"Опасность такого рода свалок наносит ущерб всем жителям города и может даже расцениваться, как целенаправленный террористический акт", - подчеркнула Калниня.

Как писал Mixnews, в начале августа, на территории в районе аэродрома Спилве сгорело около 200 шин, которые были свалены в кучу размером 10 на 15 м. Хранилище шин, на котором произошел пожар, находилось на территории столичного самоуправления, которую оно сдавало в аренду одному из предприятий.