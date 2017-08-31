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Количество предприятий-должников Службы государственных доходов (СГД) продолжает расти. Начиная с мая увеличилось и число физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность, и имеющих задолженность перед СГД, свидетельствуют данные архива бюро кредитной информации Kredītinformācijas Birojs(KIB).

В настоящее время в базе данных KIB отражена информация о долговых обязательствах перед СГД, она составляет 44 тысяч предприятий и свыше 6 тысяч частных лиц. Общая налоговая задолженность перед государством составляет свыше 1,1 миллиарда евро.

“Начиная с мая мы обеспечиваем мониторинг налоговой задолженности перед СГД, что означает, что теперь и в нашей базе данных есть возможность проверить, есть ли у предприятия или частного лица задолженность перед государством. Летом сильно увеличилось число частных лиц, ведущих хозяйственную деятельность и имеющих задолженность – если в мае таких было 6 тысяч, то в соответствии с данными за июль – уже 7 тысяч. Также в квартальном периоде продолжает увеличиваться количество юридических лиц-должников СГД, возросшее за этот период практически на тысячу,” - подчеркнул Интарс Микельсонс, коммерческий директор Kredītinformācijas Birojs.

Как отмечает представитель KIB, снизилось количество предприятий, погасивших свой долг перед СГД. Если в июне в базе данных таких предприятий было 5 965, то в августе - всего 3 581.

“Небольшие статистические улучшения, которые можно было наблюдать в июне и июле, связаны с подачей финансовой отчетности. К сожалению, общая тенденция в данный момент заставляет прогнозировать, что и в дальнейшем количество должников СГД будет только увеличиваться," - поясняет руководитель KIB.

Учет всех долговых обязательств в единой базе данных дает возможность оценивать кредитоспособность предприятия. В базе данных KIB отражается и позитивная динамика – оплата задолженности, формируя, таким образом, кредитный рейтинг компании.