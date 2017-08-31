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В рамках форума современного искусства "Белая ночь", который начнется в Риге с 20:00 9 сентября , в Центр народной культуры и творчества Ritums (Яуниела, 29А), пройдут соревнования молодых поэтов "Свободное место для твоей поэзии".

Мероприятие пройдет уже в третий раз, и его цель не меняется – наиболее интерактивным и нетрадиционным методом увеличивать интерес аудитории к современной поэзии, дать возможность молодым поэтам рассказать о себе и своем творчестве.

Молодых поэтов, которые хотят и готовы поделиться своим творчеством, получить критику или высокую оценку, ждут на мероприятии. Соревнования пройдут в три этапа, главный приз – публикация в интернет-журнале Satori.lv.

Поэты, желающие принять участие, должны сообщить об этом на э-почту ritums@riga.lv.