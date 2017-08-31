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В пятницу, 1 сентября, в Латвии ожидается в основном облачная погода, местами с кратковременными дождями, прогнозируют синоптики.

Утро пройдет без существенных осадков, температура воздуха ночью будет +13..+17 градусов, местами в восточной Латвии воздух остынет до +10.

Максимальная температура днем составит +17..+22 градуса.

В Риге также будет в основном облачно, временами дождь. Ночь будет теплой, но днем ветер повернет с северо-запада, и температура не превысит +20 градусов.