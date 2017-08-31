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Проводя в течение десяти дней контрольные закупки, полиция самоуправления Риги обнаружила, что каждый седьмой торговец продавал несовершеннолетним алкоголь, сигареты и энергетические напитки.

С 21 по 31 августа полиция самоуправления произвела 75 контрольных закупок в магазинах и барах Риги. Две недели назад об этих закупках было публично объявлено, но оказалось, что по сравнению с прошлым годом количество нарушителей существенно возросло. Если в прошлом году нарушение совершили 2,5% продавцов, то в этом году 13,3%, то есть в пять раз больше.

Наряду с магазинами, проверялись бары, рестораны, АЗС и другие места, где можно купить акцизные товары. В шести местах подросткам удалось купить алкоголь, в двух местах сигареты и еще в двух энергетические напитки.

В основном продавцы объясняют свое поведение тем, что покупатель "выглядел совершеннолетним", а другие из-за занятости "забывали" убедиться в возрасте покупателя.

Полиция привлекает подростков, достигших 15 лет, к контрольным закупкам с разрешения родителей.

Проверки продолжатся и в первые дни сентября.